Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | 3. Sayfa

- Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu Otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Samsun'da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

- Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu

Otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Balıkçı Barınağı karşısındaki viyadükte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. E. idaresindeki 34 BR 1617 plakalı kamyonet, R.Ş. yönetimindeki 34 CCF 628 plakalı otomobil ve 55 LU 248 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada G. Ş. ile D.E.Ş. yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Ordu-Samsun yönünün çevre yoluna bağlanan viyadük kısmı trafiğe kapatıldı. Tüm araçların alt yola yönlendirilmesinin ardından kilitlenen trafik nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Bafra istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kilitlenen trafik, kazaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmak üzere Irmak Polis Karakolu'na gitmesinin ardından açıldı. Viyadük kazanın ardından yarım saatten fazla bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu
Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu
Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu
Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Benzin istasyonunda otomobil alev topuna döndü, sürücü kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hasibe Eren Sarp Akkaya Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 00:13:31. #1.13#

title