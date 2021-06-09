Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu

Samsun'da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Balıkçı Barınağı karşısındaki viyadükte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. E. idaresindeki 34 BR 1617 plakalı kamyonet, R.Ş. yönetimindeki 34 CCF 628 plakalı otomobil ve 55 LU 248 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada G. Ş. ile D.E.Ş. yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Ordu-Samsun yönünün çevre yoluna bağlanan viyadük kısmı trafiğe kapatıldı. Tüm araçların alt yola yönlendirilmesinin ardından kilitlenen trafik nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Bafra istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kilitlenen trafik, kazaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmak üzere Irmak Polis Karakolu'na gitmesinin ardından açıldı. Viyadük kazanın ardından yarım saatten fazla bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı