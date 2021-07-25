Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı
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Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı

Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Talas ilçesindeki viyadük kenarından 200 metre aşağıya yuvarlanan otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki viyadük kenarından 200 metre aşağıya yuvarlanan otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü'nde meydana gelen kazada, F.K. isimli şahıs aracını toprak yola park ederek, arkadaşı ile birlikte dere yatağını izlemek için kayalıklara oturdu. O esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket eden otomobil 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı
Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı
Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı
Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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