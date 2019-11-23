23.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:16

Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı

İzmit'te, otoyol viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İzmit Süleymaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol kapsamında yapılan viyadük ayaklarının demirlerini döşeyen 3 işçi, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA