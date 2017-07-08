Viyadük Bağlantı Yoluna Giden Yol Asfaltlandı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız veren Talas Belediyesi, alt yapısı biten Dağıstan Caddesi ile Papatya Caddesi arasındaki bağlantı yoluna sıcak asfalt serdi.



Talas genelinde asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu yol yeni viyadük bağlantı yoluna çıkan yolumuz. Buranın alt yapı çalışmalarını tamamlamak için uzun zamandır uğraşıyoruz. Şimdi de üst yapı çalışmalarımız başladı. Bordür, parke, asfalt işini tamamlıyoruz. 400 metre uzunluğunda olan bu bağlantı yoluna 1 buçuk sıcak asfalt döktük. Bu yoldan yeni yapılan viyadük bağlantı yoluna ulaşılıyor. Talas genelinde yaz boyunca asfalt çalışması çok yoğun devam edecek" dedi.



Yol çalışması yapılırken vatandaşların mağdur olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Ama biz kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak için alt yapısı tamamlanmayan yerlerin üst yapı çalışmalarına başlamıyoruz. KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ, Telekom başta olmak üzere bu kurumların çalışmalarını bitirmesini bekleyip asfaltımızı döküyoruz. Yeni yol açtığımız asfalt döktüğümüz yerde vatandaşımız mağdur oluyor. Ama halkımızdan sabırla beklemelerini rica ediyorum. Çünkü sonrasında çok daha kaliteli iş ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. "Talas Belediyesi olarak gücümüzün çok üstünde işler yapıyoruz." diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;



"Kayseri nüfusunun son 10 yılda yarısından fazlası Talas'tan artıyor. Nüfus artışı çok olduğu için hizmet talebi de çok oluyor. İyi niyetle gece gündüz mesai arkadaşlarımla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Talas olarak güzel bir konumda olacağız. Bu sene Komanda Caddesi, Reşadiye, Başakpınar, Halef Hoca Caddesi olmak üzere birçok yolumuzda Büyükşehir Belediyemizden destek aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." - KAYSERİ