Vivo Yeni Kamera Tasarımı İçin Patent Aldı!

Vivo yeni telefon modellerinde kullanacağı bir kamera tasarımı için patent aldı. Vivo patentini aldığı bu yeni tasarımın arka kısmında marka isminin baş harfine yer veriyor.

Akıllı telefon üreticileri sürekli yenilik peşindeler. Tabi piyasada son zamanlarda canlanan bu rekabet firmaları farklı tasarımlara itiyor. Daha önceden klasikleşen Apple tasarımı bile son yıllarda değişikliğe uğrarken, firmalar yeni tasarımlar için birbiri ile yarışıyor diyebiliriz. Vivo'da bu yarışta geride kalmıyor ve yeni bir tasarım için patent alıyor.

#vivo files patent for a new smartphone design having movable front camera module. pic.twitter.com/1FN8HXnP0b

— _the_tech_guy (@_the_tech_guy) May 1, 2020

Vivo yeni kamera tasarımı

Tasarıma önden baktığımızda gayet alıştığımız bir model görüyoruz. Tabi asıl mesele arka tarafta. Cihazın arkasına baktığımızda yukarı tarafta başta düz gelen çizgi cihazın sağ tarafına doğru giderken bir "V" harfi çiziyor. Firmanın baş harfi olan bu şekil, hemen içerisinde 1 adet kamera taşıyor. Tabi bu kameranın ana kamera olması muhtemel.

"V" şeklindeki bu şerit kayma özelliğine de sahip. Aynı zamanda üzerinde cihazın LED flaşınıda taşıyor. Hemen alt kısımda ise 3 adet daha kamera bulunuyor. Yani bu tasarıma sahip olan cihaz toplamda 4 adet arka kamera ile beraber gelecek. Tabi bu modelin ismi bilinmiyor. Hatta böyle bir model geleceği de henüz kesin değil. Ancak tasarımın gerçekten yaratıcı olduğu kesin. Bakalım Vivo bu tasarımı ilk hangi modelinde kullanacak.