vivo Y50 Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri vivo, Facebook üzerinden yeni akıllı telefon vivo Y50'nin çıkışını duyurdu. 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan vivo Y50'nin özellikleri haberimizde.

vivo, Facebook üzerinden yeni akıllı telefon vivo Y50'nin çıkışını duyurdu. 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan vivo Y50'nin özellikleri haberimizde.

vivo Y50 Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticilerinden vivo, Kamboçya Facebook hesabı üzerinden yeni akıllı telefonun çıkış yaptığını duyurdu. Hemen ön siparişe açılan, 11 Nisan'da da tüketicilerle buluşacak olan yeni vivo telefon Y50, 6.53 inç 1080p çözünürlük sunan, Ultra O ekran (sol üst köşede selfie kamerayı barındıran tek delik çentik) ile geliyor. Telefonun arkasında dörtlü kamera (13 megapiksel ana, 8 megapiksel 120 derece açılı ultra geniş kamera, özel 2 megapiksel kamera ve portre çekimler için 2 megapiksel derinlik sensörü) mevcut. Parmak izi okuyucunun arkaya konumlandırıldığı telefonda USB-C üzerinden 18W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor. Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 665 işlemci yer alıyor. 8GB RAM 128GB depolama (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor.

vivo Y50 akıllı telefon şirketin resmi web sitesinde henüz görünmedi ancak Laure.com.kh sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Cihaz mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.