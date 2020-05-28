Vivo X50 Pro Özellikleri, Renkleri Sızdırıldı Vivo, yeni telefonlarını (vivo X50 ve X50 Pro) çok yakında tanıtacak. Vivo X50'nin tasarımı ve teknik özellikleri

Vivo, yeni telefonlarını (vivo X50 ve X50 Pro) çok yakında tanıtacak. Vivo X50'nin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi de Vivo X50 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. Karşınızda Vivo X50 Pro!

Vivo X50 ve X50 Pro, muhtemelen 1 Haziran'da Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Vivo X50 serisi de diğer Android telefonlar gibi lansman öncesinde sızdırıldı. Vivo X50 özelliklerini paylaşmıştık. Çok geçmeden Pro modelin özellikleri internete yüklendi.

Vivo X50 Pro Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcili bir telefon karşımızda. 6.56 inç, Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen, 90Hz yenileme hızını destekleyen bir ekrana bakıyoruz. 8GB RAM 128GB/256GB depolama alanı ile gelen telefonun önünde sol üst köşede 32 megapiksel selfie kamera bulunurken, arkada dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ana kamera Sony IMX598 sensörünü taşırken, ana kameraya 8 megapiksel periskop telefoto sensör, portre çekimlerde 2x optik zoom yapabilen 13 megapiksel kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Telefon, 33W hızlı şarj destekleyen 4315 mAh bataryadan güç alıyor. Sadece Pro modelde NFC desteği bulunuyor. Bu arada şirketin kendi ödeme sistemi de (vivo Pay) bulunuyor.

Vivo X50 Pro Fiyatı

Vivo X50 Pro başlangıç fiyatının 3998 yuan (560 dolar) olması bekleniyor.