Vivo V19 Neo Özellikleri ve Fiyatı Çin merkezli teknoloji şirketi olan Vivo, V serisinin yeni üyesi Vivo V19 Neo modelini tanıttı. Sahip olduğu donanım nedeni ile orta seviyeye konumlanan

Çin merkezli teknoloji şirketi olan Vivo, V serisinin yeni üyesi Vivo V19 Neo modelini tanıttı. Sahip olduğu donanım nedeni ile orta seviyeye konumlanan cihazın teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Vivo V19 Neo Özellikleri

6.44 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan yeni model, 8 GB RAM'e sahip. Cihazda 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

Cihazın arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 2MP derinlik olmak üzere toplamda dört adet lens yer alıyor. Arka kameralar L şeklinde konumlandırılmış. Cihazın ön kısmında ise 32MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera, Super Night moduna sahip. Super Night modu, düşük ışıkta bile başarılı özçekimler yapabilmenize olanak sağlıyor. 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Vivo V19 Neo Fiyatı

Mavi ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Vivo V19 Neo, Filipinler'de yaklaşık 360 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Bu sıralar akıllı telefon almayı düşünüyorsanız 2000-3000 TL arasında alınabilecek akıllı telefonlar isimli listede yer alan tavsiyelerimizi kontrol etmenizi öneririz.