Vivo'nun İsmi Belli Olmayan Yeni Telefonu V1921A, TENAA'da Görüntülendi
2009'dan beri faaliyetlerine devam eden Vivo'nun yeni modeli, yine alışıldık bir şekilde TENAA'da ortaya çıktı. Vivo V1921A model numarasına sahip telefon 6,39 inç ekrana ve 4.420 mAh bataryaya sahip olacak.
Çin akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yeni bir modeli TENAA'da ortaya çıktı. V1921A model numarasına sahip model, Çin sertifikasyon ajansı TENAA'dan onay aldı ve yeni gelecek telefonun birkaç önemli özelliği açıklandı.
Cihaz, ekran içinde bulunacak parmak izi tarayıcıyla gelecek. Telefonun ekranı 6,39 inç olacak ve telefonun arka tarafında üçlü kamera bulunacak. Cihazın tüm bunlara ek olarak 4.420 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.
Görünüş olarak cihaz, bir süre önce ortaya çıkan V1913A/T'ye benziyor. İki cihaz da aynı ekran boyutuna ve aynı parmak izi tarayıcısına sahip. Söylentiler, cihazın Vivo Y serisinin bir parçası olacağına ve yakın zamanda Çin'de piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.
Kaynak: WebTekno
Son Dakika Haberleri
22:36 Xiaomi, Apple'dan Esinlendiği Mimoji'nin Tanıtımında 'Yanlışlıkla' Apple'ın Videosunu Kullandı