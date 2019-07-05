Vivo'nun İsmi Belli Olmayan Yeni Telefonu V1921A, TENAA'da Görüntülendi

Çin akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yeni bir modeli TENAA'da ortaya çıktı. V1921A model numarasına sahip model, Çin sertifikasyon ajansı TENAA'dan onay aldı ve yeni gelecek telefonun birkaç önemli özelliği açıklandı.

Cihaz, ekran içinde bulunacak parmak izi tarayıcıyla gelecek. Telefonun ekranı 6,39 inç olacak ve telefonun arka tarafında üçlü kamera bulunacak. Cihazın tüm bunlara ek olarak 4.420 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Görünüş olarak cihaz, bir süre önce ortaya çıkan V1913A/T'ye benziyor. İki cihaz da aynı ekran boyutuna ve aynı parmak izi tarayıcısına sahip. Söylentiler, cihazın Vivo Y serisinin bir parçası olacağına ve yakın zamanda Çin'de piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.