Vivo'nun Bilinmeyen Telefonu X50 Pro Plus Ortaya Çıktı! Vivo, yeni X50 serisini 1 Haziran'da tanıtmaya hazırlanırken, şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir model ortaya çıktı. İşte Vivo X50 Pro+ ve tüm detayları.

Vivo, yeni X50 serisini 1 Haziran'da tanıtmaya hazırlanırken, şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir model ortaya çıktı. İşte Vivo X50 Pro+ ve tüm detayları.

Vivo, X50 modelleri ile bir süredir adından söz ettiriyor. Çinli telefon üreticisi Vivo, 1 Haziran'da Vivo X50 ve X50 Pro adlı iki modeli tanıtacaktı. Bu modeller yüksek özellikleri ile dikkat çekerken, tanıtıma günler kala daha üst bir versiyon olan Vivo X50 Pro+ modeli ortaya çıktı.

Vivo X50 Pro Plus Özellikleri

Vivo X50 modellerinin en üst versiyonu olarak bilinen Vivo X50 Pro+ içerisinde Snapdragon 865 SoC yonga setini taşıyacak. Bu sete 8GB Ram bellek eşlik ederken; Cihaz depolama alanı olarak 256GB gibi bir kapasite sunacak. 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED bir ekran ile beraber gelmesi beklenen Vivo X50 Pro+, diğer modellerden farklı olarak 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Arka kısımda X50 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip olan Vivo X50 Pro+, 50MP Samsung ISOCELL GN1 + 8MP + 13MP + 8MP olmak üzere dört adet arka kameraya sahip olacak. Ön tarafında ise sol üst köşede 32MP'lik bir ön kamera taşıyacak.

44W hızlı şarj desteğine sahip olan Vivo X50 Pro+, 4315mAh pil kapasitesine sahip olacak. Tüm bu özellikleri ile birlikte 700 Doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak olan Vivo X50 Pro+, diğer modellere göre çok daha tercih edilebilir ve dikkat çekici bir model olmuş.