Vivo NEX 5, Ekran Altı Kamera Teknolojisi ile Piyasaya Sürülecek!

Vivo, ekran altı kamera konusunda iddialı olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyor. Şirket, Vivo NEX 5 adlı yeni bir akıllı telefon ile ekran altı kamera teknolojisini kullanıcılarına sunacağı söyleniyor.

Vivo markası, akıllı telefonları ile kullanıcılarına yenilikler getirmeye devam ediyor. Geçen yılın başında Vivo firması, Vivo NEX 3S 5G akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Ancak bu modelden sonra, şirket NEX serisi için bir aksiyona girmedi. Birçok kişi Şirketin NEX serisinde başarısız olduğunu düşündü.

Ancak şirketin, NEX serisini bırakmaya niyeti yok ve yeni konsepti ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre; üreticinin ikinci çeyrek için yeni bir ürün lansmanı planladığı söyleniyor.

Yeni telefonun, ekran altı kamera teknolojisini kullanacak olması, Vivo'nun bu telefondan beklentisinin büyük olacağının göstergesidir. Pek çok kullanıcı ekran altı kamera özelligine sahip Vivo NEX serisini hevesle bekliyor. Ancak bu teknolojiyle ilgili sorunlar nedeniyle lansmanı ertelendi.

Vivo NEX 5, Ekran Altı Kamera Teknolojisi ile Piyasaya Sürülecek!

Kaynaklardan gelen bilgilere göre, Vivo NEX 5 adını alacak akıllı telefon hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Yeni nesil Vivo NEX 5'in ekran altı kamera teknolojisinin yanında, olağanüstü performans sağlayacağı ve yenilenmiş lens teknolojisi kullanacağı söylendi.

Vivo NEX 5 adlı akıllı telefon, 6.78 inçlik dört köseli büyük bir ekrana sahip olacak. Cihazın selfie kamerası, 32 MP çözünürlükte olacağı söyleniyor.

Bu özelliklerin yanı sıra yakında piyasaya sürülecek olan Vivo Nex 5 akıllı telefon, LG Display firmasından ekran paneli tedarik edeceği ve belirgin şekilde kavisli bir "şelale" ekranına sahip olacağı bildirildi.

Arka kameranın üç sensöre sahip olduğu ve ana kamera çukurunun 50 MP olduğu bildirildi. Şirket ayrıca, ZEISS lensinin kullanacağını bildirdi. Vivo NEX 5 akıllı telefon, 8 GB RAM ve 12 GB RAM ile iki seri halinde geleceği ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacağı söyleniyor.

Ayrıca 120 W gücünde süper hızlı şarj teknoloji ile 60 W gücünde kablosuz şarjı teknolojisine sahip olacağı bildirildi. IP68 sertifikasına sahip olacağı söylenen cihazın, su ve toza dayanıklılıkta önemli bir noktada olacağı söyleniyor.

Vivo NEX 5 ekran altı kameraya sahip akıllı telefon, bu yılın ikinci yarısında geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, bu bilgilerin hiçbiri üretici tarafından onaylanmamıştır.

Yeni haberler gelmeye başladıkça siz değerli okurlarımıza bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Tekmoloji