Vivo iQOO Neo, 4.500 mAh'lik Bataryasıyla Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, orta segment telefonlarına bir yenisini daha ekleyerek iQOO Neo'yu duyurdu. 6,39 inçlik ekranında parmak izi okuyucuyu da barındıran cihaz ince çerçeveleri ve damla çentiği sayesinde %90,0'lık bir ekran/gövde oranını yakalamış.

Gücünü Snapdragon 845'ten alan ve sıvı soğutmaya sahip olan cihaz, 8 GB'lık bir RAM'e sahip. Ayrıca kutudan Android Pie ile çıktığını belirtmekte de fayda var. Cihaz aynı zamanda 64 ya da 128 GB olmak üzere farklı dahili depolama seçeneklerine sahip.

Üçlü kamera dizilimini kullanan iQOO Neo, 12 megapiksellik Sony IMX 363 sensörünün yanı sıra 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve 2 megapiksellik derinlik sensörünü kullanıyor. Ön tarafta da 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

iQOO Neo, bünyesinde 4.500 mAh'lik bataryayı barındırıyor. Bunun yanı sıra 22,5 W değerinde hızlı şarjı da destekleyen cihaz %0'dan %50 şarja yarım saat içerisinde ulaşabiliyor.

Vivo iQOO Neo, mor ve siyah renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Cihazın fiyat seçenekleriyse şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB dahili depolama - 1798 yuan (yaklaşık 1.480 TL)



6 GB RAM + 128 GB dahili depolama - 1998 yuan (yaklaşık 1.680 TL)



8 GB RAM + 64 GB dahili depolama - 2098 yuan (yaklaşık 1.720 TL)



8 GB RAM + 128 GB dahili depolama - 2298 yuan (yaklaşık 1.890 TL)

Vivo IQOO Neo Teknik özellikler:

6,39 inç Full HD+ Super AMOLED ekran, 1080x2340 piksel, 19,5: 9 en/boy oranı



Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 + Adreno 630



Android 9 tabanlı Funtouch OS 9



12 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera



12 MP ön kamera



Ekrana gömülü parmak izi okuyucu



3,5 mm kulaklık girişi



4.500 mAh batarya, 22,5 W hızlı şarj desteği