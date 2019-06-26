Vivo, İlk Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü AR Glass'ı Duyurdu

Çin'in Şangay kentinde yapılan Mobile World Congress 2019 tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte yeni 5G telefonunu ve 120W süper hızlı şarjını tanıtan Vivo, şu anda prototip aşamasında olan yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünü de duyurdu.

Prototip cihaza kısaca Vivo AR Glass (Vivo artırılmış gerçeklik gözlüğü) gibi inanılmaz yaratıcı bir isim verildi. Oldukça hafif olan gözlük, iki transparan ekrana ve 6DoF izleme teknolojisine sahip. Cihazı bir kablo yardımıyla henüz ismi açıklanmayan Vivo 5G akıllı telefona bağlamak mümkün.

Vivo, gözlüğün şu anda 5 farklı amaçla kullanılabildiğini açıkladı. Bunlar oyun oynamak, ofis işleri, 5G sinema, yüz tanıma ve nesne tanıma olarak belirtildi. Firmanın promosyon videosunda kullanıcıların yemek sofrasında oyun oynadıklarına, onlara bir tanıdıklarının adının söylendiğine ve sofranın etrafını saran sanal deniz analarına denk geliyoruz.

Vivo AR Glass için herhangi bir fiyat ya da çıkış tarihi bilgisi paylaşılmadı. Vivo, yeni dönemde akıllı saatler gibi farklı ürünler de piyasaya sürerek ürün yelpazesini genişletecek.