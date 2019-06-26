Vivo, İlk 5G Akıllı Telefonu iQOO'yu Duyurdu: İşte Özellikleri

Çin'in en büyük şehri olan Şanghay, Mobil Dünya Konferansı'na ev sahipliği yapmaya başladı. Çinli akıllı telefon üreticileri başta olmak üzere pek çok şirket, düzenlenen etkinlikler kapsamında yeni teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı buluyorlar. Çinli bir akıllı telefon üreticisi Vivo da bu etkinlikler kapsamında ilk 5G bağlantı destekli akıllı telefonu iQOO'yu tanıttı. Bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan Vivo iQOO 5G, yapılan tanıtımların ardından ön sipariş sistemine açıldı. İşte Vivo'nun ilk 5G bağlantı destekli akıllı telefonu iQOO;

Telefonun donanımsal özelliklerine yakından bakacak olursak; Vivo iQOO 5G, Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden güç alacak ve 5G desteğini de yine Snapdragon X50 modemiyle sağlayacak. Şirket, bu modelin özelliklerini detaylı olarak açıklamadı ancak daha çok 5G teknolojisiyle ilgili yeteneklerini sergiledi. Bu yetenekler 5G Cloud Game, 5G EasyShare ve 5G Screen Mirroring'di. Yapılan tanıtımlar sırasında ilgili en çok üzerinde toplayan özellikse 5G Cloud Game oldu. Vivo, bulut teknolojisini kullanarak 5G bağlantıda başarılı bir oyun deneyimi sundu.

Çin'de ön sipariş sistemine açılan Vivo iQOO'nun fiyatı şimdilik belli değil. Şirket, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Vivo iQOO'nun fiyatını, kesin çıkış tarihiyle birlikte açıklayacağını duyurdu.