Vivo Filmi
Haberler » Sinema » Vivo Filmi - Haberler

Vivo Filmi

Vivo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vivo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48
Vivo Filmi

Kirk DeMicco ve Brandon Jeffords'un yönetmenliğini üstlendiği macera komedi türündeki animasyon filminin senaryosunu ise Lin-Manuel Miranda'ya ait hikayeden Quiara Alegría Hudes beyaz perdeye aktarmış.

Yönetmen: Kirk DeMicco, Brandon Jeffords

Senaryo: Lin-Manuel Miranda, Quiara Alegría Hudes

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Vivo

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.04.2021


Vivo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler