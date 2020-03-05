Vivo Filmi
Vivo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vivo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Kirk DeMicco ve Brandon Jeffords'un yönetmenliğini üstlendiği macera komedi türündeki animasyon filminin senaryosunu ise Lin-Manuel Miranda'ya ait hikayeden Quiara Alegría Hudes beyaz perdeye aktarmış.
Yönetmen: Kirk DeMicco, Brandon Jeffords
Senaryo: Lin-Manuel Miranda, Quiara Alegría Hudes
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Vivo
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com