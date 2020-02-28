Vivianne Miedema Arsenal Kadın Futbol Takımını Sırtlıyor
Hollandalı forvet oyuncusu Vivianne Miedema, 2017 yazında Bayern Münih’ten Arsenal’e transfer olduğundan beri Londra ekibinde bir yıldız gibi parladı. Çıktığı 44 maçta 42 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakalayan Miedema, Arsenal’in ligde ve Avrupa’daki hedeflerini gerçekleştirmek adına en büyük hücum silahı olurken bireysel olarak da Avrupa’da kadın futbolunun zirvesine çıkmış durumda.
Hollandalı forvet oyuncusu Vivianne Miedema, 2017 yazında Bayern Münih'ten Arsenal'e transfer olduğundan beri Londra ekibinde bir yıldız gibi parladı. Çıktığı 44 maçta 42 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakalayan Miedema, Arsenal'in ligde ve Avrupa'daki hedeflerini gerçekleştirmek adına en büyük hücum silahı olurken bireysel olarak da Avrupa'da kadın futbolunun zirvesine çıkmış durumda.