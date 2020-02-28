Vivianne Miedema Arsenal Kadın Futbol Takımını Sırtlıyor

28.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:21

Hollandalı forvet oyuncusu Vivianne Miedema, 2017 yazında Bayern Münih'ten Arsenal'e transfer olduğundan beri Londra ekibinde bir yıldız gibi parladı. Çıktığı 44 maçta 42 gol kaydederek müthiş bir istatistik yakalayan Miedema, Arsenal'in ligde ve Avrupa'daki hedeflerini gerçekleştirmek adına en büyük hücum silahı olurken bireysel olarak da Avrupa'da kadın futbolunun zirvesine çıkmış durumda.