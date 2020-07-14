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Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım

Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, mobilya e-ticaret alanında lider firma Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım
14.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:15

Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, mobilya e-ticaret alanında lider firma Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Vivense'den yapılan açıklamaya göre, yatırım anlaşması ile ilgili imzalar tamamlandı.

Yapılacak yatırımla, Vivense'nin Türkiye'deki hızlı büyümesinin yeni yatırımlarla desteklenmesi ve Londra'dan başlayan globalleşme faaliyetlerine hız verilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vivense'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kemal Erol, Actera yatırımı ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Actera'nın bu yatırımı için çok heyecanlı ve gururluyuz. Vivense'yi global ölçekte ilham verici, yenilikçi ve profesyonel bir ev ve yaşam markası yapmak için Actera ile aynı vizyonu paylaşmamız bu yatırımı çok anlamlı yapıyor. Actera'nın Vivense ekibine ve kültürüne güveni bizi daha büyük başarılara taşıyacak. Alacağımız yatırımla lojistik ve teslimat altyapımızı güçlendirerek hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. Teknolojimizi daha da geliştirerek Türkiye'de mobilya ve ev kategorisindeki üreticilerin Vivense markası altında globale açılan güçlü bir satış kanalı olacağız. Özel koleksiyonlarımızla ürün gamımızı daha da zenginleştireceğiz.

Showroom ve satış noktalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Herkesi, Vivense deneyimine fiziksel ve dijital olarak daha kolay ulaştırmak istiyoruz. e-ticaret platformumuza yapacağımız yeni yatırımlarla, mobilya ve ev kategorisinde müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da iyileştirmek istiyoruz. Türkiye'deki mobilya üreticilerine kalitelerini daha da yukarı taşımaları için destek olmaya devam edeceğiz."

Erol, hızlı büyümede çok etkili olan e-ticaret ve showroom birlikteliği ile oluşturdukları iş modelini globale taşımak istediklerini belirterek, "Eylül ayında Londra'da açacağımız showroom ile birlikte 2021 yılı başında İngiltere genelinde e-ticaret sitemiz de faaliyetine başlayacak. Türkiye'deki ürün gamımızı bu iş modeli ile İngiltere'den başlayarak globale taşımak istiyoruz."

Açıklamada Actera'dan yapılan duyuruya da yer verilerek, "Vivense, çok hızlı büyüyen, teknolojiyi etkili kullanarak mobilya sektöründeki dijitalleşmede öncülük yapan yenilikçi bir şirket. Vivense ekibine ve Vivense markasının potansiyeline inancımız tam. Bu potansiyeli daha hızlı gerçekleştirmek için Actera olarak bu yatırım kararını aldık. Vivense'nin güçlü büyümesini sürdürerek Türkiye'nin lider ev ve mobilya markası olacağına ve şirketin güçlü iş modelinin global ölçekte de çok başarılı olacağına inanıyoruz.

Türkiye'nin mobilya ve ev kategorilerindeki üretim gücünün Vivense markası altında katma değerli olarak global pazarlara taşınması da bizi heyecanlandırıyor. Vivense ekibinin bugüne kadar yaptıklarının daha fazlasını global ölçekte de yapabileceklerine inanıyoruz. Actera olarak Vivense'yi bu global yolculuğunda destekleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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