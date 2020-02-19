Vivarium Filmi

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58

'Vivarium” evli bir çifte odaklanıyor. Yeni bir eve taşınmak için gizemli bir emlakçıyı takip eden çift kendilerini korkutucu bir labirentte bulur. Birbirinden farkı olmayan evlerin bulunduğu labirentte mahsur kalan çift, bu dünyadan olmayan bir çocuğu büyütmek zorunda kalacaktır.

Yönetmen: Lorcan Finnegan

Senaryo: Lorcan Finnegan, Garret Shanley

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris, Olga Wehrly , Eanna Hardwicke, Senan Jennings, Molly McCann, Danielle Ryan, Shana Hart

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Vivarium

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İrlanda, Danimarka, Belçika

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 17.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com