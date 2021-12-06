Vitraspor liderliği elinden kaçırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında grip lideri Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile en yakın takipçisi Bozüyük Vitraspor karşı karşıya geldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında grip lideri Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile en yakın takipçisi Bozüyük Vitraspor karşı karşıya geldi. Vitraspor yendiği takdirde liderliği yükseleceği maçta, 1 puana razı oldu.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynana Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bozüyük Vitraspor ile Anadolu Üniversitesi golsüz berabere kaldı. Maça iyi başlayan Bozüyük Vitraspor maçın ilk yarısında bulduğu atakları yaralanamadı. Maçın ikinci yarısında maçta dengeyi kuran Anadolu Üniversitesi'nin de bulduğu ataklar sonuçsuz kalınca, müsabaka başladığı gibi bitti. Bozüyük Vitraspor bu beraberlik ile puanını 13'e çıkarırken, Eskişehir temsilcisi 14 puanla liderliği sürdürdü.

Maçı Bozüyük Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da izledi. - BİLECİK

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title