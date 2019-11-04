Vitraspor kendi evinde ilk mağlubiyeti aldı

04.11.2019 13:00

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde yenilirken, seyircisi önünde ilk mağlubiyetini aldı.



BAL 9'uncu lig 7'inci haftasında Bozüyük 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan Vitraspor- Beyoğlu Yeniçarşı mücadelesini deplasman ekibi 4-1 kazanırken, Vitraspor ligde ikinci yenilgisi aldı. Maça iyi başlayan konuk ekip Beyoğlu Yeniçarşı müsabakanın 11'inci dakikasında İliyaz Işık durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra oyuna dengesini koyan Vitraspor maçın 17'inci dakikasında Yakup Demirci ile durumu 1-1'e getirdi. Maçın 45'inci dakikasında İliyaz Işık kensinin ve takımın ikinci golünü kaydederken, Beyoğlu Yeniçarşı 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya iyi başlayan Beyoğlu Yeniçarşı maçın 50'inci dakikasında Mahsum Yaşarile durumu 3-1'e getirdi. Maçın 85'inci dakikasında oyuna sonradan giren Gani Balkan durumu 4-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu olurken, Vitraspor ligde ikinci yenilgisi aldı. Bu galibiyet ile Beyoğlu Yeniçarşı puanını 13'e çıkarırken, Vitraspor 11 puanda kaldı. Vitraspor ligde 7 haftada 2 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Vitraspor ligin 8'inci haftasında Bursa temsilcisi Zaferspor deplasmanda karşılaşacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA