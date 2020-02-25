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Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi gibi düşme hattında yer alan Yeşilköyspor'u yenerek altın değerindeki 3 puanı aldı.

25.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:42
Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Vitraspor, kendi gibi düşme hattında yer alan Yeşilköyspor'u yenerek altın değerindeki 3 puanı aldı.


BAL 9'uncu grup 19'uncu hafta müsabakasında düşme hattında yer alan Vitraspor ile Yeşilköyspor Bozüyük 1. Nolu Saha'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Maça taraftar desteği ile başlayan Vitraspor ilk dakikalarda bulduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Rakip Yeşilköyspor'un da üstünlük kurmak yakaladığı gol pozisyonları sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. İkinci yarıya da daha atak bir futbolla başlayan Vitraspor maçın 72'inci dakikasında oyuna sonradan giren Furkan Taşçı ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren Vitraspor maçın 88'inci dakikasında Furkan Taşçı gibi oyuna sonradan giren Osman Seferoğlu ile bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Alınan galibiyet sonrası puanını 20'ye çıkran Vitraspor rahat bir nefes alırken, Yeşilköyspor ise, 16 puanda kaldı. 14 takımlı ligde 2 takım bir alt lig düşerken, en altında 11 puanla Paumukovaspor bulunurken, onun bir üstünde 15 puanla Kalaycıspor yer alıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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