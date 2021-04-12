VitrA'ya Japonya'dan Mükemmellik Ödülü
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VitrA'ya Japonya'dan Mükemmellik Ödülü

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
VitrA'ya Japonya'dan Mükemmellik Ödülü

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin öncü markası VitrA, kuruluşların üretimde yüksek verimlilik ve kalite elde etmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Japonya merkezli JIPM (Japan Institute of Planned Maintenance) tarafından verilen Toplam Verimli Bakım Yönetimi (TPM) Mükemmellik Ödülü'nü almaya...

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Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin öncü markası VitrA, kuruluşların üretimde yüksek verimlilik ve kalite elde etmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Japonya merkezli JIPM (Japan Institute of Planned Maintenance) tarafından verilen Toplam Verimli Bakım Yönetimi (TPM) Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VitrA'nın Bozüyük'teki seramik sağlık gereçleri üretim tesisleri, Türkiye ve Avrupa'da kendi sektöründe bu ödülü alan ilk üretim tesisi oldu.

Bozüyük'teki seramik sağlık gereçleri üretim tesislerinde "Toplam Üretken Bakım Yönetimi" olarak 2015 yılında başlatılan çalışmalar, daha sonra bütün süreçleri kapsayacak şekilde genişletildi. VitrA, TPM olarak tanımlanan çalışmalar kapsamında üretim, kalite ve tüm iş süreçlerinde sıfır hatayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi (CEO) Özgen Özkan, "Kalite, çok fazla sözünü etmediğimiz, kurumumuzun DNA'sına işleyerek adeta refleks haline gelmiş bir değer. Attığımız her adımda doğal olarak değerlendirdiğimiz bu vazgeçilmez kriteri, uluslararası standartlar doğrultusunda tescil eden TPM Mükemmellik Ödülü için tüm VitrA çalışanlarını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

TPM Mükemmellik Ödülleri

TPM Mükemmellik Ödülleri, 1964 yılında JIPM tarafından verilmeye başlandı.

JIPM, TPM Mükemmellik Ödülleri kapsamında, kurumları ve çalışanlarını, üretimde verimlilik ve kalite, hataların sıfıra indirilmesi, iş süreçlerini iyileştirme, iş kazalarını sıfırlama, stok azaltma ve sevk performansı artırma başarısı gibi kriterlere göre denetliyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen denetlemelerde, belirlenen tüm hedeflere ulaşılması, çalışanların katılımında elde edilen başarı, TPM tekniklerinin tüm süreçlerde eşit ve dengeli yayılımı, çalışanların kararlılığı ve sahiplenmesi, uygulamaların tutarlılığı da dikkate alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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