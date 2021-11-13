VitrA İnovasyon Merkezi'ne birincilik ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, 12 Kasım'da Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Toplam 42 ödülün verildiği törende, VitrA İnovasyon Merkezi C kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, 12 Kasım'da Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. 2020 Yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre başarılı olan merkez ve bölgelerin ödülleri de zirve kapsamında düzenlenen törende dağıtıldı. Toplam 42 ödülün verildiği törende, VitrA İnovasyon Merkezi C kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verilen ödülü, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir aldı.

VitrA İnovasyon Merkezi, Bakanlığın Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2013-2017 döneminde üst üste 5 kez cam ve seramik sektörünün en başarılı Ar-Ge merkezi seçildi. 2017'de ayrıca Türkiye'nin en başarılı 2. Ar-Ge merkezi oldu. 2019 yılında Ar-Ge merkezlerinin yanı sıra, tasarım merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen projelerin çıktıların değerlendirildiği yeni bir yapıya kavuşturulan endeks kapsamında ödül kategorileri sektörlere değil, Ar-Ge personelinin sayısına göre belirlenmeye başlandı. 15-35 Ar-Ge personeli istihdam edenlerin A kategorisi olarak değerlendirildiği endekste; 36-50 kişilik merkezler B, 51-75 çalışanı bulunanlar C, 76-250 arası D, 250 ve üstü Ar-Ge personeli çalıştıranlar ise E kategorisinde değerlendirildi. Merkez; 2019'da D, bu yıl ise C kategorisi birincilik ödülü almaya hak kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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