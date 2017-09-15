Vitoria Guimaraes'ten Avrupa Ligi Tarihine Geçen 11

Portekiz ekibi Vitoria Guimares, Avrupa Ligi'ndeki Salzburg maçında 11'inde hiçbir Avrupalı futbolcuya yer vermeyerek tarihe geçti.

Vitoria Guimaraes'ten Avrupa Ligi Tarihine Geçen 11

Avrupa Ligi'ne Atiker Konyaspor Marsilya deplasmanında 1-0 kaybederek başladı. Temsilcimizin yer aldığı I Grubu'nun diğer maçı Portekiz temsilcisi Vitoria ile Avusturya ekibi Salzburg arasındaydı.

1-1 sona eren karşılaşma tarihe geçti. Çünkü Portekiz ekibi, evindeki maça ilginç bir 11 ile çıktı. Avrupa Ligi'nde ilk kez bir takımın ilk 11'inde tek bir Avrupalı futbolcu bile yoktu.

İşte Vitoria'nın tarihe geçen 11'i:

Douglas (Brezilya) - Victor Garcia (Venezuela), Jubal (Brezilya), Pedrao (Brezilya), Konan (Fildişi Sahili) - Celis (Kolombiya), Wakaso (Gana), Hurtado (Peru) - Rincon (Kolombiya), Texeira (Uruguay), Raphinha (Brezilya)

57'de Hurtado'nun yerine giren Kiko, bu maçta Vitoria'da süre alan tek Portekizli ve tek Avrupalı oldu. Çünkü daha sonra giren Heldon Yeşil Burun Adaları, Rafael Miranda da Brezilya vatandaşı.

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