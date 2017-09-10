Vitoria Guimaraes Evinde Galip
Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında, Vitoria Guimaraes ağırladığı Boavista'yı 1-0 yendi.
Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında, Vitoria Guimaraes ağırladığı Boavista'yı 1-0 yendi.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Vitoria Guimaraes, Boavista'yı konuk etti.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Sebastian Rincon attı.
Vitoria Guimaraes, bu galibiyetle ligde puanını 7'ye çıkarırken, Boavista 3 puanda kaldı.