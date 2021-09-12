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Kanarya 4'te 4 için sahada! Fenerbahçe-Sivasspor maçı başladı

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Kanarya 4'te 4 için sahada! Fenerbahçe-Sivasspor maçı başladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Teknik direktör Vitor Pereira bu maçta Atilla Szalai'yi yedek bırakırken yerine Serdar Aziz'e görev verdi. Öte yandan sarı-lacivertlilerde yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha karşılaşmaya 11'de başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Ülker Stadı'nda Sivasspor'la karşılaşıyor. Ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler bu maçı da kazanıp puanını 12'ye çıkarmak istiyor.

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Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada forma giyemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Henrique, Yatabare

CANLI ANLATIM

Dakika 3: Osayi topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Rossi topa dokunamadı.

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Yorumlar (1)
tövbekar 34:mert hakani irfani mesutu harcamaya kalkma faturasi agir olur viktor efendi haberin olsun
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