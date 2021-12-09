Vitor Pereira: Tecrübe edinmiş olduk

GAZİANTEP (DHA) - "Gaziantep maçı önemli olacak"

"Pelkas'ın zamana ihtiyacı var"

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha ise yaptığı açıklamada, "Maçın 1-1 bitmesi talihsiz bir sonuç. Çok küçük detaylar çok büyük fark üretiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Takıma yeni geliyorsanız bu durum her zaman zor oluyor. Git gide alışıyorum. Pereira'ya bana olan güveninden dolayı çok teşekkür ediyorum. Avrupa'da Süper Lig'in değeri çok bilinmiyor gibi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Süper Lig güçlü takımların oynadığı bir lig. Burada oynadığım için buranın disiplinin görmüş oldum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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