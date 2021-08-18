Vitor Pereira: Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor

"Bizim yarın yapmamız gereken kendi oyunumuzu oynamak""Gol atan bir forvet istiyorum""Ben sihirbaz değilim, elimde sihirli değnek yok"- "Samatta çok iyi bir futbolcu ama özgüven insanın içinden gelmeli""Önemli olan sahadaki dinamiklerdir"Attila Szalai: Uluslararası arenada da başarılı...