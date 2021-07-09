Vitor Pereira, takımdaki pozitif hava ile sinerjinin oluşmasını istiyor
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Vitor Pereira, takımdaki pozitif hava ile sinerjinin oluşmasını istiyor

Vitor Pereira, takımdaki pozitif hava ile sinerjinin oluşmasını istiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezona Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları ile birlikte idman dışında da yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe, yeni sezona Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürürken teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları ile birlikte idman dışında da yoğun mesai harcıyor.

Sarı-lacivertli ekibi sezona tam anlamıyla hazır hale getirmek isteyen Pereira, antrenman temposu ve çalışmalarıyla da takımı Avrupa kulüplerinin seviyesine yükseltmek istiyor. Topuk Yaylası'ndaki sert hava şartlarına rağmen hız kesmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Pereira, son iki günde salonda yapılan çalışmalarda da oyuncuları ile birebir görüşmeler yaptı. Pereira'nın konuşmalarında takımı önce çok çalışarak sonra da kazanmaya inanan bir ekip olma üzerine motive ettiği, kazanan bir ekip olma inancının zihinlerde başladığını söylediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın bir diğer önem verdiği konu da takımda pozitif hava ve sinerjinin oluşması. Fenerbahçeli futbolcuların da takım halinde ve oldukça eğlenerek çalıştıkları göze çarpıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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