Vitor Pereira Son Dakikada Gelen Golü Kutluyor

13.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:15

2012-13 sezonunda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Porto, sondan bir önceki hafta şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Benfica'nın iki puan gerisindeyken rakibini ağırladı. 90. dakikada durum 1-1'ken Porto forveti Kelvin takımın öne geçiren ve şampiyonluk yolunda avantajı Porto'ya veren golü kaydetti. Pereira ve tüm Dragao stadyumu golün ardından çok büyük bir coşku yaşadı.