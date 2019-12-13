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Vitor Pereira Son Dakikada Gelen Golü Kutluyor

2012-13 sezonunda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Porto, sondan bir önceki hafta şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Benfica'nın iki puan gerisindeyken rakibini ağırladı. 90. dakikada durum 1-1'ken Porto forveti Kelvin takımın öne geçiren ve şampiyonluk yolunda avantajı Porto'ya veren golü kaydetti. Pereira ve tüm Dragao stadyumu golün ardından çok büyük bir coşku yaşadı.

13.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:15

2012-13 sezonunda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı , sondan bir önceki hafta şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi 'nın iki puan gerisindeyken rakibini ağırladı. 90. dakikada durum 1-1'ken Porto forveti Kelvin takımın öne geçiren ve şampiyonluk yolunda avantajı Porto'ya veren golü kaydetti. Pereira ve tüm Dragao stadyumu golün ardından çok büyük bir coşku yaşadı.

Kaynak: Dugout

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