SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağımMustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) ? Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün 5 sezon sonra sarı-lacivertli takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı.

SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım

Mustafa AKIN/DÜZCE,(DHA) ? Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün 5 sezon sonra sarı-lacivertli takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı. Antrenman öncesinde takımla toplantı yapan Pereira, şampiyon olmaya geldiğini söyledi. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira, kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil, çalışarak olacağını söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim ve olacağım? şeklinde konuşurken, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına aktardı.

Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Pereira, 'Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım' dedi.

Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepiniz çok kaliteli, ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden çok isteyerek tutkumuzla kazanacağız? ifadelerini kullandı.

SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım
SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım
SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım
SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım
SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım
SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Vitor Pereira'nın transferini istediği golcü Marko Arnautovic, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun
Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Salih Uçan Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim ve olacağım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:08:59. #1.16#

title