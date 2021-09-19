Vitor Pereira, Rossi'yi kulübeye çekti! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Vitor Pereira bu maçta Rossi'yi yedek kulübesine çekerken sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Pelkas'a ilk 11'de şans verdi.
Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la berabere kalan Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-lacivertliler zirveyle puanları eşitlemek için sahaya çıkarken, turuncu-lacivertliler ligde ilk puanını almak için mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Ömer Ali ve Ahmed Kutucu ile birlikte kadro dışı bırakılan Caiçara Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha