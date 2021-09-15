Vitor Pereira: Pozitif ve hırslı bir oyun oynamak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Gerçekten çok güzel bir atmosferde oynayacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Frankfurt da tabii ki kendi oyununu sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Sonucu göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Uefa Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pereira, "Hiç kuşku yok ki iyi bir maç olacak. Frankfurt, iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Hem taktik hem teknik açısından. Güzel bir stat ve iyi bir zemin. İnanıyorum ki iyi bir taraftar da olacaktır burada. Yarın teknik ve taktik olarak kaliteli ve öz güvenli bir takım görmek istiyorum. Yarınki maç elbette zor olacaktır ama buraya gelmemizi sağlayan daha önce göstermiş olduğumuz öz güveni göstermemiz gerekiyor. Pozitif ve hırslı bir oyun oynamak istiyoruz. Rakibimize karşı oynamak bizim için bir fırsat. Çünkü çok fazla Türk ve Fenerbahçe taraftarı olacaktır. Hangi ülkeye gidersek gidelim taraftarımız orada oluyor. Büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Yarınki maçtan isteğim taraftarımızın gurur duyabilmesi" dedi.

"Sistemden önemli olan şey davranışlardır. Rakibimizin de istikrarlı olarak sahada göstermiş oldukları davranışları var. Gerçekten güçlü bir ligde, dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynuyorlar. Bu da şu anlama geliyor. 3 günde bir güçlü takımlara karşı maç yapıyorlar. Sahada istikrarlı oynayan bir takım. Sistemler değişebilir önemli olan davranışların ne olduğudur. Bizi anlatırken de size aynı şeyleri demiştim. Davranışlar aslında sahadaki sisteminizden daha önemlidir. Aslında sahaya dizilişin maça nasıl başladığınızla alakalıdır. Maçın ofans ve defans anında sisteminiz değişiklik gösterir. Önemli olan davranışlarınızdır. İyi oynamanın tek yolu kendi kimliğinizi ve prensiplerinizi sahaya yansıtmaktır. Bu prensipler de bizim buraya geldiğimiz ilk günden beri uygulamaya çalıştığımız prensiplerdir."