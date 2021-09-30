Vitor Pereira: "Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil" -2

- Vitor Pereira: "Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos karşısında yedikleri ikinci golden sonra takımın dengesini kaybettiğini ifade ederken futbolcularının akıllarıyla değil duygularıyla oynadıklarını ifade etti.

Uefa Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kendileri ve takım için zor bir gece olduklarını ifade ederek, "Aileyiz kazanınca da kaybedince de. 3-0'lık mağlubiyet almak kolay değil. Ama ben size maçla alakalı fikrimi anlatıyım. Maça dominant başladık, pozisyonlar ürettik ama bu tarz seviyelerde oynuyorsanız hata yaptığınızda golle ödüyorsunuz. İlk hatada gol yedik. Bu durum maçın devamında onlara rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik golden sonra, merkezde çok kompaktlardı ve her top kaybında kontratak yaptılar. Özgüvenimizi kaybettik golden sonra. Basit pas hataları ve top kayıpları yaptık. Bir iki pozisyon ürettik. İkinci yarı boşluk bulduk, pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Onlar da çok iyi kontrataklarla geldiler. Pozisyonlar ürettiğimiz anda gelip ikinci golü attılar. Biz de bu andan sonra dengemizi kaybettik. Duygusal oynadık atmosferine etkisiyle. Maçın en büyük etkisi yediğimiz ikinci goldü. Bu golü yemek taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı oynuyorsanız eğer boşluk verirseniz gol atarlar. 3. golü de böyle buldular. Biz onların hatalarını değerlendirip gol atamadık. Onlar bizim hatalarımızı değerlendirip golleri attılar. Aldığımız zor bir sonuç, 3-0 ağır bir skor ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz. Bugünden itibaren toparlanıp Kasımpaşa maçını düşünmemiz lazım. Çok önemli bir maç. Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor, hatalarımızdan ders çıkarıp güçlenmemiz gerekiyor. Pazar günü taraftarımıza 3 puan vermemiz gerekiyor. Taraftara teşekkür ediyorum. Ben bu takımın geleceğine inanıyorum bu takımın kalitesi var" dedi.

"Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil"

Maçın taktiksel yönünden durumuna değinen Pereira, "Bu sonuçta bir oyun. Bir sonraki maç farklı olacak farklı rakip olacak farklı problemler çözeceğiz. Takım ruhunu korumaya çalışıyoruz. Bugün bazı pozisyonlar yakaladık 1-1 yapabilirdik ama maç içinde hissettiğim şu ki ikinci golden sonra dengemizi kaybettik. Rakip çok kompakt bir şekilde hata yapmamızı bekledi. Oyuncular duygularıyla oynadılar, akıllarıyla değil. Böyle takımlara boşluk verirseniz gol atarlar. Mevcut durumu görmem gerek. Bugün oynadığımız takım Avrupa'da sık oynayan bir takım. Biz tecrübe ediniyoruz, hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Bu tarz turnuvalarda 3 yıldır yoktuk. Bu seviyede hatalar yaparsanız rakip gol atar. Taktiksel olgunluğu geliştirmeye çalışacağız. Oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini çok iyi öğreneceğiz ve pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İkinci gol şansımızı kırdı"

Her maçın farklı olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Maçları tek bir şekilde yorumlamak imkansız. Bugünkü maç Başakşehir ve Sivas maçlarından farklıydı. Bugün aslında biz denedik. Rakibimiz yılan gibiydi bekledi istediğini alana kadar. Onlar tecrübeliler. Biz takım ruhunu oryaya koyarak başladık. İlk hatamızda tak diye gelip istediklerini aldılar. Biz duygusal dengemizi kaybettik ve yapmamamız gereken pas hataları yaptık. Taraftarın enerjisiyle tekrardan toparlanmaya çalıştık. Bu tarz seviyeler de olgun olmanız sakin kalmanız lazım. Dengeyi kaybederseniz rakipler cezalandırır. İlk yarı ve ikinci yarı pozisyon ürettik. Ama saniyelik dengenizi kaybettiğiniz bir anda gelip ikinci golü atabiliyorlar. 1-0 öne geçtikten sonra bizim hatamıza beklediler. İkinci golden sonra takım dengesini kaybetti. İkinci gol şansımızı kırdı. Gol atacağımıza inanıyorduk ama ikinci golden sonra taraftarı hayal kırıklığına uğratmak enerjiyi düşürdü. Bugün sadece bir maç kaybettik. Bir sonraki maça hazırlanmamız lazım. Ben üç maçı tek bir sebeple açıklayamam her maç farklı" şeklinde konuştu.

Dimitris Pelkas: "Yakaladığımız şansları atsaydık farklı olabilirdi"

Olympiakos maçının ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, maçın başında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyerek, "Olympiakos bizi geride bekledi. Birinci golde şansın yardımıyla buldular. Bizim hatamızın ardından kontra atak yaptılar. Biz denedik, savaştık. Maçın en önemli durumu ikinci yarıda direkten benim dönen pozisyonumun ardından golü attılar. Biz yakaladığımız şansları atsaydık farklı olabilirdi. Pazar günü önemli bir maçımız var ligde lideriz. Yaklaşık 1 buçuk ay boyunca yoktum sezona çok hazır bir şekilde başladıktan sonra sakatlık yaşamak kötü. Adım adım kondisyonumu kazanacağım. Nisan, Mayıs ayından itibaren ilk defa 90 dakika oynadım. Bugün şans geldi aslında ama burada biz aileyiz. Aile olarak savaşıyoruz. Fırsat geldiğinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünü unutup zorlukların içinden birlikte çıkacağız. Ben pozisyon ürettiğimizi düşünüyorum o pozisyonları değerlendiremedik. Hatay maçında da çok fazla şans üretmiştik. Son anlarda biraz daha konsantre olmamız gerekiyor. Eleştirilerinizi dinliyoruz ama aile olarak bizim birlik olmamız gerekiyor. 1-0 kazanmamız gerekiyorsa kazanmalıyız" dedi.