Vitor Pereira: "Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vitor Pereira: "Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Vitor Pereira: "Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" dedi.

- Vitor Pereira: "Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, çalışma öncesi takıma yaptığı konuşmada şampiyon olmaya geldiğini söyledi. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil çalışarak olacağını söyledi. Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim ve olacağım" şeklinde konuşurken, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına söyledi.

Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Portekizli Teknik Adam, "Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım" şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam sözlerine şöyle sürdürdü:

"Hepiniz çok kaliteli, ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira: 'Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız'
Vitor Pereira: 'Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız'
Vitor Pereira: 'Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız'
Vitor Pereira: 'Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu
F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vitor Pereira: "Kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 22:46:26. #1.15#

title