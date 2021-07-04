Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
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Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na özel uçakla Portekizden gelen Pereira'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek. - İSTANBUL

Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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