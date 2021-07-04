Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na özel uçakla Portekizden gelen Pereira'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Sarı-lacivertlileri daha önce 2015-2016 sezonunda çalıştıran Portekizli teknik adam, yarın takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edip burada futbolcularla birlikte kamp dönemi geçirecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı