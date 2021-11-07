Vitor Pereira: "Herkes puan kaybedecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kaybetmelerinin ardından ligin kalan maçları için, "Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakadan sonra basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mutlaka 3 puan almaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, "Perşembe bir maç oynadık ve cuma akşam döndük. Bahane göstermek istemiyorum ama toparlanma süremiz kısaydı. Avrupa'da olan takımların bu tarz problemleri var. Avrupa'da maç oynayınca çok kısa zamanınız oluyor. Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltılar bu sene bize pahalıya mal oldu. Takımım 2-0'dan sonra çok koştu ve savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar var. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı mücadeleleri için eleştiremem. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisin yaptılar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde çok maç var" diye konuştu.

"HERKES MUHAKKAK DAHA PUAN KAYBEDECEKTİR"

Trabzonspor'un Avrupa'da oynamaması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunu savunan Pereira, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Milli arada sakat oyuncularına kavuşacaklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını da aktardı.

"SAKATLAR DÖNDÜĞÜNDE DAHA İYİ ROTASYON YAPMA FIRSATI OLACAK"

Müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını anlatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

ŞAMPİYON OLACAKLARINA HALA İNANDIKLARINI VURGULAYAN PEREİRA, SÖZLERİNİ ŞÖYLE TAMAMLADI:

"Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımım mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek bizim yapmamız gereken sadece çalışmak."

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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