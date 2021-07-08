Vitor Pereira: "Futbol kariyerinizin kıymetini bilin"
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Vitor Pereira: "Futbol kariyerinizin kıymetini bilin"

Vitor Pereira: 'Futbol kariyerinizin kıymetini bilin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularından sürekli reaksiyon beklediğini belirterek, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularından sürekli reaksiyon beklediğini belirterek, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon talimatı geldi. Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam, oyuncularına sürekli uyarılarla müdahale ediyor. Maç esnasında top kaptırmaktan korkmamaları gerektiğini ancak topu kaybedince mutlaka reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için bir hata olmadığını ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere etmeyeceğini oyuncularına iletti. Bu doğrultuda agresif bir takım olmaları gerektiğini sarı-lacivertli ekine anlatan Pereira, aynı zamanda keyif de almaları gerektiğini söyledi.

Pereira, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" sözleri ile antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken, oyuncular da hocalarına alkışlarla karşılık verdi. - DÜZCE

Vitor Pereira: 'Futbol kariyerinizin kıymetini bilin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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