"Taktiksel ve teknik anlamda beklediğimiz seviyedeydi"

"Mesut sahada başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor"

Luiz Gustavo : 3 puan almak için geldik ama olmadı

Mustafa AKIN/ FRANKFURT(Almanya), - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Deplasmanda alınan 1 puan 1 puandır. Önümüzdeki maçta 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

LUIZ GUSTAVO: 3 PUAN ALMAK İÇİN GELDİK AMA OLMADI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ise "Gerçekten çok çekişmeli maç oldu. 3 puan almak için geldik ama olmadı. Deplasmandan alınan 1 puan biraz mutlu etti bizi açıkçası" diye konuştu.

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