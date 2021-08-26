Vitor Pereira'dan savunmada sürpriz tercih! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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Vitor Pereira'dan savunmada sürpriz tercih! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Vitor Pereira'dan savunmada sürpriz tercih! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yle karşılaşıyor. İlk maçı Ülker Stadı'nda 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanmaları ya da berabere kalmaları durumunda gruplara katılacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Vitor Pereira sürpriz bir tercihe imza atarak savunmanın göbeğinde Gustavo'ya şans verdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Bolt Arena'da Helsinki'yle karşılaşacak. Gruplara kalmak için sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerin maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Attila, Nazım, Zajc, Sosa, Ferdi, Osayi, Mesut, Valencia

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Ali Gülhan
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Vitor Pereira'dan savunmada sürpriz tercih! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
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