Vitor Pereira'dan savunmada sürpriz tercih! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yle karşılaşıyor. İlk maçı Ülker Stadı'nda 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanmaları ya da berabere kalmaları durumunda gruplara katılacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Vitor Pereira sürpriz bir tercihe imza atarak savunmanın göbeğinde Gustavo'ya şans verdi.