Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Haberler.com - Haberler | Spor
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antwerp'le karşılaşıyor. Saat 23.00'de başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Vitor Pereira bu karşılaşmada sakatlarında etkisiyle sürpriz tercihlere imza attı. Max Meyer, Jose Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yedek kulübesine çekilen Szalai yerine de Filip Novak forma giyecek.

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'le karşılaşıyor. Kritik maç öncesinde grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

Haberler.com - Spor Haberleri
Ortalık ayağa kalktı! Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

Ortalık ayağa kalktı! Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi

 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title