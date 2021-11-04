Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'le karşılaşıyor. Kritik maç öncesinde grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

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