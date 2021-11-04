Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antwerp'le karşılaşıyor. Saat 23.00'de başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Vitor Pereira bu karşılaşmada sakatlarında etkisiyle sürpriz tercihlere imza attı. Max Meyer, Jose Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yedek kulübesine çekilen Szalai yerine de Filip Novak forma giyecek.
Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'le karşılaşıyor. Kritik maç öncesinde grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha