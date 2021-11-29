Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Olympiakos'a yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta Galatasaray galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertli ekip, Göztepe'yi de yenerek seri yapma peşinde.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak. Göztepe'de ise cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Tijanic, Jahovic.

Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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