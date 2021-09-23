Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler

Geçen hafta Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u yenip çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile yeni iyileşen Serdar Dursun ve Zajc'ın kadroda olması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Diego Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

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