Vitor Pereira'dan çarpıcı Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Geçen hafta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, bu karşılaşmada Serdar Aziz ve Tisserand'ın yokluğuna rağmen 3'lü savunmadan vazgeçmeyerek Filip Novak'a şans verdi. Mesut Özil veOsayi'nin karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha

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