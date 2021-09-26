Vitor Pereira'dan çarpıcı Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu maçta Mesut Özil ve Osayi'yi yedek kulübesine çekerken Mert Hakan ile Muhammed'e ilk 11'de şans verdi. Savunmada ise Serdar Aziz ve Tisserand'ın yokluğunda Filip Novak görev yapacak.
Geçen hafta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, bu karşılaşmada Serdar Aziz ve Tisserand'ın yokluğuna rağmen 3'lü savunmadan vazgeçmeyerek Filip Novak'a şans verdi. Mesut Özil veOsayi'nin karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ise dikkat çekti.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha