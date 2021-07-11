Vitor Pereira'dan antrenman sahasına dokunuş
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Vitor Pereira'dan antrenman sahasına dokunuş

Vitor Pereira'dan antrenman sahasına dokunuş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, antrenman sahasındaki tüm set noktalarını kontrol ederken, sarı-lacivertli taraftarın yoğun tezahüratlarıyla karşılaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, antrenman sahasındaki tüm set noktalarını kontrol ederken, sarı-lacivertli taraftarın yoğun tezahüratlarıyla karşılaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira antrenman sahasındaki çalışma noktalarına müdahalelerde bulundu. Çalışma alanlarındaki birçok noktayı belirli bir düzene göre değiştiren Portekizli teknik adama sarı-lacivertli taraftarlar da tezahüratlarıyla destek verdi. Pereira, alkışlarla taraftara teşekkür ederken, daha sonra futbolcuların yanına döndü - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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