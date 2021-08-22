Vitor Pereira, "Canavar"ı sahaya sürdü! Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Vitor Pereira, ilk 11'de Helsinki maçının yıldızı Muhammed'e görev verirken yeni transfer Min-Jae Kim de ilk kez Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.