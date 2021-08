Vitor Pereira: Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız

HELSİNKİ - Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçı öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Vitor Pereira, "Organize bir takıma karşı oynayacağız. Bazı kaliteli iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da aynı hedefteler. Grup aşamasına kalmak istiyorlar. Yarın ilk 11'de oynayacak oyunculardan bağımsız olarak, sahada; hırslı, organize ve kazanmak isteyen bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi koşulların bizim oyunumuzu etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ona rağmen yarın bu stat bizim için dünyadaki en güzel stat olacak. Çünkü maçımızı o an oynadığımız stat burası olacak. Biz de bu maçı en iyi şekilde geçip, grup aşamasına kalmak istiyoruz" dedi."BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITABİLMEMİZ OLACAK""Önümüzdeki iki maçta biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman ortaya koyduğumuz görüntüyü sergilemeye çalışacağız" diyen Portekizli teknik adam, "Agresif ve kaliteli futbol ortaya koymaya çalışacağız. Sonuna kadar savaşan bir takım görüntüsü ortaya koymaya çalışacağız. Bu ruhu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu, çok çalıştığı, elinden geleni yaptığı bir görüntü sergilemeye çalışacağız. Tabii ki yaşadığımız sakatlıklar ve yağmur, statın dolu olup veya olmaması, soğuk hava gibi koşullardan bağımsız olarak bizim için önemli olan, kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilmemiz olacak" ifadelerini kullandı."ONLARIN NE DÜŞÜNECEĞİNİ KONTROL EDEMEM"HJK Helsinki takımının ne düşündüğünü kontrol edemeyeceğini söyleyen Pereira, "Ben kendi takımımın ne düşündüğünü kontrol edebilirim. Onlar da sahaya çıktıklarında bu dediğimiz her şeyi unutacaklar. Soğuk hava, rüzgar, yağmur, sahanın suni çim olması gibi koşulları unutup, tek hedefimiz kazanmak için sahaya çıkacaklar" diye konuştu."BURADA BİZİMLE OLAN OYUNCULAR, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI. ÇÜNKÜ ELİMDE OLAN OYUNCULAR ONLAR"Şu an burada bizimle olan oyuncular, dünyanın en iyi oyuncuları. Çünkü mevcutta elimde olan oyuncular onlar. 20 dakikada olsa, 15 dakikada olsa; 60-90 dakikada olsa, oynayanların hepsi aynı ruhu sergilemeye çalışacaklar. Sahada çok çalışıp, özveri gösterecekler. Son maçı analiz ettiğimizde de savaşan, çalışan organize bir takım görüntüsü görmüştüm. Yarın da bunu göreceğiz. Farklı bir şey olmayacak, kimin oynadığının bir önemi olmayacak.GUSTAVO: TURU GEÇMEK İÇİN GELDİKLuiz Gustavo, Avrupa Ligi'nde devam etmeleri açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Biz buraya bu turu geçmek için geldik. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık. Koşullardan bağımsız olarak hocamızla birlikte sahaya yansıtmaya çalıştığımız net bir felsefimiz var. Ne istediğimizi biliyoruz. Bunun için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız müddetçe şartların etkilemeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı."KENDİMİ YÜZDE 100 ŞEKİLDE İŞİME VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Brezilyalı oyuncu, futbol oynamaktan çok keyif aldığını söyleyerek, "Benim bir felsefem vardır, benim için her zaman en önemli maç bir sonraki maçtır, o maç için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Futbola aşığım ve dolayısıyla kendimi yüzde 100 şekilde işime vermeye çalışıyorum. Oynadığım kulübe ve takım arkadaşlarıma yardım edebilmek için" dedi.

