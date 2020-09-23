Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında? Vitor Hugo güncel piyasa değeri

Futbolda yeni sezonun başlamasıyla Vitor Hugo'da ülkemizde gündem olan isimler arasında yerini aldı. Trabzonspor ile anlaşmaya varması beklenen Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında? Vitor Hugo güncel piyasa değeri

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Vitor Hugo hakkında merak edilenler haberimizde. Vitor Hugo kimdir? Vitor Hugo kaç yaşında? Vitor Hugo güncel piyasa değeri

VITOR HUGO KİMDİR?

Brezilya doğumlu genç oyuncu 20 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. Kariyeri için ilk adımları 2008 yılında Brezilya takımlarından biri olan Junior'da atmıştır daha sonra Santo Andre'ye transfer olmuştur. 1.87 boyunda olan Vitor Hugo, stoper olarak oynamaktadır. Brezilya'nın milli takım oyuncularındandır. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi kulüplerinden biri olan Fiorentina'da oynamıştır.

VITOR HUGO KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında doğan Vitor Hugo, 29 yaşındadır.

VITOR HUGO'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Brezilya liglerinden Junior'da oynayarak kariyerine başlayan Vitor Hugo, Santo Andre'ye transfer olmuştur.

VITOR HUGO HANGİ AYAKLA OYNUYOR?

Sol ayak

VITOR HUGO GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

4.80 milyon euro olarak belirlenen Vitor Hugo'nun en yüksek piyasa değeri 9 milyon eurodur.

Kaynak: Haberler.com