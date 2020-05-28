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Vitesse'de Thomas Letsch dönemi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse, teknik direktörlüğe Thomas Letsch'i getirdi.

Vitesse'de Thomas Letsch dönemi
28.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:25

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse, teknik direktörlüğe Thomas Letsch'i getirdi.

Vitesse Kulübü, 51 yaşındaki Alman çalıştırıcı Letsch ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Letsch, son olarak Avusturya'nın Austria Wien ekibini çalıştırmıştı.

Geçen yıl Leonid Slutsky'nin ayrılmasının ardından Joseph Oosting ve Edward Sturing, takımda geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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